Medienkritik

Viele Menschen können nicht akzeptieren, dass sie seitens der herrschenden politischen Elite und der Massen-Medien über grundlegende Dinge falsch oder erst gar nicht informiert werden. Mit dem politischen Kampf-Begriff „Verschwörungstheorie“ gelingt es, einen Teil der Bevölkerung abzuhalten sich zu informieren. Gerade viele Intellektuelle glauben, sie wüssten schon alles: Wenn sie es in ihrer viel-blättrigen Zeitung nicht finden, dann wäre es auch nicht real. Selbst sie bleiben unaufgeklärt, politisch naiv und leicht manipulierbar, system-konform.

Nicht nur bei Benützung des Kampfbegriffes „Verschwörungstheorie“, es ist auch immer dann Vorsicht geboten, wenn die etablierten Massenmedien von der links-grünen „taz“ bis zur konservativen „welt“ die gleiche Meinung vertreten, wenn „Rudeljournalismus“ auftritt. Dann empfiehlt es sich dringend, sich alternativ zu informieren, etwa in Leserkommentaren, die deswegen auch immer mehr zensiert, abgeschaltet und unterdrückt werden. Vor allem das Internet entwickelt sich für die Propaganda-Medien zur Gefahr. So erscheinen kritische Leserkommentare lediglich im eigenen Browser und sind auch nur dort zu lesen. Mehr miese Tricks:

Suchergebnisse in Suchmaschinen und Kurznachrichten („Tweets“) werden vorsortiert, so dass Internetseiten und Tweets von mainstream-Medien als erste, ganz oben, erscheinen. Auch „wikipedia“ stellt stets die Behördenversion bei politischen Themen dar. Abweichende Meinungen werden als „Verschwörungstheorien“ abgewertet. Wie das passiert, zeigt das Beispiel des schweizer Historikers Daniele Ganser, der es wagte, die Regierungsversion zum 11. September 2001 in Frage zu stellen.

Da Massenmedien merken, dass sie an Glaubwürdigkeit verlieren, deshalb diffamieren sie alternative Medien pauschal als „Fake-News“. Dabei verbreiteten sie selbst viele falsche Meldungen:

Wladimir Putin löste die Krim- und Ukrainekrise aus, ist schuldig am mh17-Abschuss, „Stoppt Putin jetzt“.

Griechenland bekommt „Hilfspakete“, wird von Deutschland „gerettet“.

Schuldenkrise kann mit neoliberalen „Reformen“ gelöst werden.

Merkels Bankenrettung, Grenzöffnung war „alternativlos“.

Ost-Aleppo wurde von „Freiheitskämpfern“ gehalten, der „letzten Hoffnung“ der Stadt.

Die Anschläge vom 11. September 2001 waren ein „Überraschungsangriff“ von Al-Qaida, die WTC-7 kollabierte wegen Feuer.

Die Ceska-Morde, die Kölner Bombenanschläge und der Heilbronner Polizistenmord wurden von den rechtsterroristischen „Haupttätern“ Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe begangen. Sie bekannten sich in einem NSU-„Bekennerfilm“ zu ihren Verbrechen.

„Flüchtlinge sind nicht krimineller als Deutsche.“ „Keine Terroristen unter Flüchtlingen“, „Flüchtlinge sind hochgebildet“, „Segen für den Arbeitsmarkt“.

Eng verknüpft sind „Fake-News“ mit „Fake-Science“, „Fake-Untersuchungen“, in die sich die Propaganda verkleidet. Hier informiert „Russia Today“ über das „unabhängige Correctiv-Büro“, welches „fake-news“ bei „Facebook“ kennzeichnen soll. So kommt zum Vorschein, dass es starke personelle und finanzielle Verbindungen zu den etablierten Medien gibt.

Warum passiert Propaganda?

Das Fernsehen, Radio und die großen Zeitungen, kurz die Massenmedien, sind eine wichtige Institution in der Gesellschaft. Sie haben jedoch immer die Aufgabe das System zu stabilisieren, dass die gerade Mächtigen trägt. Es gibt keine „freien“ Medien.

Genauso wie heute die Eliten an vielen Orten korrumpiert sind, sind es auch die Medien. Es stellte sich heraus, dass sie in vielen Bereichen nicht informieren sondern desinformieren, für die transatlantischen Eliten unbequeme Fakten verheimlichen oder verzerrt als Verschwörungstheorie abtun. Noam Chomsky:

“Propaganda ist für die Demokratie, was der Knüppel für den totalitären Staat [ist].”

Die Vernetzung von Journalisten und Politikern in transatlantischen Netzwerken, wirtschaftliche Abhängigkeit von Werbekunden, Kontrolle der Aufsichtsgremien von öffentlich-rechtlichen Sendern durch Politiker und der Opportunismus, die Karrieregeilheit der Beteiligten sind Gründe, warum die Massen-Medien ihrer Verantwortung nicht gerechtwerden. Die „Anstalt“ zeigte die Vernetzung von Chefredakteuren in transatlantischen Netzwerken.





Die folgende Dokumentation zeigt, welche ehemaligen hochrangigen CSU/CDU/SPD – Politiker jetzt Intentanten-Jobs bei öffentlich-rechtlichen Sendern haben, oder umgekehrt welche Moderatoren vom „heute-journal“ jetzt Regierungssprecher sind.



Sogar das Bundesverfassungsgericht kritisiert die „Staatsnähe“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und forderte am 25.03.2014 in einem bislang ignorierten Urteil mehr „staatsferne“ Mitglieder in den Rundfunk-Räten.

Wir leben in einer medial gelenkten Demokratie – einer Mediokratie

Wer darf Opfer von Terrorismus sein und wer ist nur „Kollateralschaden“? Über den Verlust von Menschenleben wird in unseren Medien nur dann berichtet, wenn die Opfer propagandistisch ausgewertet werden können.

Im sogenannten „Propagandamodell“ fassten Noam Chomsky und Edward Herman das Vorgehen zusammen:

„Außenpolitisch dienen Massenmedien der Politik als Propagandainstrumente, um deren Feinderklärungen regelmäßig abzusegnen. Innenpolitisch sind sie das Mittel zur „Herstellung von Konsens“.

Nachrichten, die die Bevölkerung verunsichern könnten, werden unterdrückt oder zumindest so abgemildert, dass an der prinzipiell wohlwollenden Einstellung der politischen Führung kein Zweifel aufkommt.

Verbrechen des „Feindes“ werden akribisch beleuchtet, während eigene Untaten in das milde Licht der Nachsicht getaucht werden.

Kritik ist nicht verboten, aber ihre Grenzen sind eng gezogen, denn die Medien verstehen sich nicht als Gegner, sondern, gerade in außenpolitischer Hinsicht, als Partner der Regierung.“

Meinungsmanagement

Die Medien entscheiden, was Thema ist, welcher Missstand ein Missstand sein darf, welche sterbende Kinder im Fernsehen gezeigt werden dürfen:

Durch Luftangriffe getötete Kinder im Jemen sind unseren Medien weniger Berichterstattung wert, als Kinder in Syrien. Warum? Es kommt darauf an, wer die Angriffe durchführte – das mit dem Westen verbündete Saudi-Arabien oder Feinde wie Russland.

„Propaganda gegen Russland, ja, bitte her damit! Aber bei saudischen Luftangriffen verletzte Kinder aus dem Jemen sind für westliche Propaganda wertlos, ja schädlich.“ (Freitag)

Ein anderes Beispiel der Doppelmoral

Neo-Nazis in der Ukraine dürfen die gewählte Regierung putschen, ohne dass die Medien darüber berichten, die Regierung war ja auch pro-russisch. In Deutschland werden dagegen schon Zweifler der Flüchtlingspolitik von Merkel mit nationalistischen Fremdenfeinden auf eine Stufe gestellt. ZDF-Moderator Claus Kleber:

„Europa ist zusammen geblieben, die deutsche Wirtschaft brummt, in der Flüchtlingskrise merkt Deutschland verblüfft, wozu es fähig ist. Hilfsbereitschaft, Empathie, Willkommen stellen in den Schatten, was Fremdenfeinde, Nationalisten und Zweifler auf die Straße bringt.“

Rolle der Geheimdienste

Auch machen sich Journalisten abhängig von Geheimdiensten: Dafür, dass sie „beständig Material für vermeintlich exklusive Geschichten“ bekommen, wird nach der Maxime berichtet: „Die Hand, die mich füttert, beiße ich nicht.“ (Freitag)

Journalisten können sogar direkt auf der Gehaltsliste von Geheimdiensten stehen. Der „Focus“ berichtete 2016 von …

„…. 230 im Jahre 1970 vom BND aufgelisteten Journalisten, die vom BND [Bundesnachrichtendienst] bezahlt wurden, darunter waren Michael Naumann, Marion Gräfin Dönhoff, Henri Nannen, Peter Boenisch, Karl Holzamer, Mainhardt Graf Nayhauß, Gerhard Löwenthal und Walther Steigner. Die Kontakte waren in drei Gruppen unterteilt, von „voll tragfähigen Kontakten“ bis „Zufallskontakten“.“

Lügen müssen nur lang genug wiederholt werden

Psychologische Untersuchungen bestätigen: Je öfter eine bestimmte Stellungsnahme präsentiert wird, desto mehr steigt ihr „gefühlter Wahrheitsgehalt“ in den Augen der Probanden, „selbst dann wenn sie vom Experimentator als falsch vorher deklariert wurden.“ Der Psychologe Rainer Mausfeld sagt im Vortrag „Warum schweigen die Lämmer?“: „Das läuft automatisch ab, da können wir uns nicht dagegen wehren.“

Dabei präsentieren Medien nur das (für sie) zulässige, verantwortbare Spektrum an Meinungen. Die Menschen suchen sich die Darstellung, die „in der Mitte“ liegt. Diese wird als wahr angenommen.

„Wir integrieren dann gleichsam über das angebotene Spektrum und suchen die „Wahrheit“ irgendwo in der Mitte, d. h. wir meiden die als „extrem“ angesehenen Ränder des beobachteten Meinungsspektrums (auch wenn tatsächlich die „richtige“ Auffassung dort verortet ist).“ (youtube)

Rainer Mausfeld:

„Wer das Spektrum beherrscht, wer die Ränder markiert und sagt, das ist sozusagen der äußerste Rand des Akzeptablen, der hat einen großen Teil des Meinungsmanagements erreicht.“

Wenn ein heikles Thema nicht den (transatlantischen) Eliten gefällt, wird darüber nicht oder falsch berichtet. Dementsprechend gibt es keinen Aufschrei, da das Thema oder die Fakten der gelenkten Öffentlichkeit nicht bekannt sind! Dementsprechend regen sich Politiker auch nur über die von den Medien „bestätigten“ Themen und Skandale auf und meiden Bereiche, die medial tabuisiert oder verbrannt sind.

Dabei spielt auch Gruppenzwang und Angst um die eigene Politik-Karriere eine Rolle: Wer sich gegen das medial vermittelte zulässige Meinungsspektrum stellt, wird als „Verschwörungstheoretiker“, „Putin-Versteher“, „Rechtspopulist“, „Klimawandel-Leugner“ etc. gebrandmarkt.

Ein sehr gutes Beispiel ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die ihre politische Meinungen medienkonform ausrichtet. Es ist nicht bekannt, wann Merkel sich jemals gegen das von den Medien propagierte Bild stellte, dementsprechend beliebt ist sie.

Der Kabarettist Georg Schramm:

“Meine Damen und Herren was heißt das: Es gibt kein Interesse an Inhalten. Was Thema ist, entscheidet Glotze und Bild-Zeitung. Originalzitat Bundeskanzler. Die Politik, die wird woanders gemacht.

Interessensverbände die machen die Politik. Die ziehen die Fäden und an denen hängen politische Hampelmänner, die dann auf der Berliner Puppenkiste uns Demokratie vorspielen dürfen. (…) Die Politfiguren dürfen in den öffentlich-rechtlichen Bedürfnisanstalten bei den Kloofrauen Christiansen und Illner ihre Sprechblasen entleeren. (…) und wenn sie ihre intellektuelle Notdurft verrichtet haben und es tröpfelt nach, dann dürfen sie noch bei Beckmann und Kerner an der emotionalen Pissrinne sich unter das Volk mischen.” (youtube)

Gezielte Verblödung

Die Krise der Medien geht jedoch noch tiefer: Es werden vor allem junge Menschen durch seichte Unterhaltung verblödet, entpolitisiert. Eine Umfrage aus dem Jahr 2000 beweist den Erfolg:

„Hielten sich in den frühen 80er Jahren noch 70 Prozent der Männer im Alter zwischen 19 und 39 für politisch interessiert, waren es um das Jahr 2000 nur noch 40 Prozent.

Wirklich erschreckend waren jedoch die Zahlen bei jungen Frauen: Hier ging die Selbsteinschätzung des politischen Interesses von 35 auf 2 (!) Prozent zurück. „

Der damalige Chef der Marktforschung bei Gruner + Jahr Michael Walter kommentierte: „Ob diese Entpolitisierung mit dem Wirken der BRIGITTE zu tun hat, konnten wir nicht klären“. (journalisten-watch)

Schramm nimmt die Qualität der Medien treffend aufs Korn und fragt „Was hat das zu bedeuten?“ [7:30] und antwortet:

„Wachstum! (…) Wir brauchen sie nur als Konsumenten (…) – ein gerütteltes Maß an Dummheit kann da nur nützlich sein! (…) Der Pöbel (…) soll den erstbesten Dreck kaufen, der angeboten wird in der Werbepause.“ (youtube)



Dabei werden gezielt die Schönen und Mächtigen ins rechte Licht gerückt. Der Mittelstand orientiert sich nach oben, schaut hinauf auf die „Elite“, auf die Armen wird herabgeschaut. Sie haben keine Lobby. Auch hier durchschaut Schramm die Manipulation und legt den Finger in die Wunde:

Im Gegensatz zu den (angeblichen) Hartz-4 Sozial-Schmarotzern würde “Teutonia Geldadel” in Hochglanz-Broschüren immer ins “rechte Licht” gerückt werden, von Werbefotografen ab-fotografiert, denn die …

“… fein-geschnittenen Gesichtszüge eines gutbetuchten Rotwein-Trinkers, der das in nicht vorhandene Schweiße seines Angesichts vererbte Geld in der Bank für sich arbeiten lässt, das taugt nicht für den Schmarotzer (…).” (youtube)

Medien erfüllen ihre Funktion als „vierte Macht“ im Staat nicht, im Gegenteil, sie sind ein Herrschaftsinstrument. Das Internet ist jedoch ein Dorn im Auge, denn es ist eine alternative, ur-demokratische Möglichkeit, an unabhängige Informationen, kritische Fragen und logische Schlussfolgerungen zu gelangen. Wie lange noch?

Vor allem ältere Menschen haben keinen Zugang zum Internet und verlassen sich traditionell auf die Massenmedien.

Trotzdem nimmt die Medienkritik immer weiter zu!